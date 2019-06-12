РИАМО - 12 июн. В столице в среду может выпасть не более 4 миллиметров осадков, это составляет порядка 5% от месячной нормы, кратковременные дожди ожидаются вечером, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«Утром грозовые облака вплотную подобрались к Московскому региону, но на теплом участке фронта начали деградировать и рассыпаться буквально на глазах. Так что в Москве большую часть дня обойдется без осадков, и воздух сумеет прогреться до плюс 26-28 градусов. Но вечером, когда подойдет холодный фронт, в столице местами брызнут короткие дожди, и могут прогреметь грозы», - говорится в сообщении.

Осадков выпадет немного: не более 1-4 миллиметров. Ветер повернет на северо-восточный и усилится до 10 метров в секунду.

В столице 13 июня станет прохладнее: к утру температура понизится до плюс 10-12, днем, несмотря на яркое солнце, ожидается всего плюс 20-22 градуса. Температура вернется в рамки нормы.

«Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу – в Москве около 10 (градусов – ред.) тепла, по области – плюс 5-10 градусов, местами до плюс 1 градуса. Но в дневное время вновь начнет усиливаться жара, и столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов, в Подмосковье до плюс 23-28», — добавляется в материале.

В выходные ожидаются дожди, но при этом будет тепло: ночью - плюс 11-16 градусов, днем - плюс 22-27.