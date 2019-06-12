РИАМО - 12 июн. После аномальной жары в столицу ненадолго придет небольшое похолодание, но в выходные температура снова начнет расти, сообщается на сайте «Метеовести».

Жара из Центральной России начнет отступать на юг, на восток Европейской России будут прорываться арктические воздушные массы.

«Центральный регион арктическое вторжение обойдет стороной. Здесь жара лишь немного ослабеет. Например, в Москве сегодня в середине дня около плюс 29 градусов. А в четверг-пятницу днем уже плюс 23-25 градусов», — говорится в сообщении.

Однако в выходные температура вновь начнет повышаться.

Ранее синоптики объявили на 13 июня в Московском регионе «оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров.

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