РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Академический хор имени Толочкова исполнил гимн России на празднике в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве в честь Дня России проводят флешмоб, мастер-классы и концерты. На площади перед ЦДК имени Калинина началось празднование. Открыл праздник хор имени Б. А. Толочкова, который исполнил гимн России.

«Уважаемые жители Королева, города который является жемчужиной городов России, поздравляю вас с праздником. Желаю вам успехов, здоровья, счастья, вместе будем работать на благо нашей великой страны», - сказала заместитель руководителя городской администрации Жанна Прокофьева.

После открытия праздника началось шествие. Оно завершилось в центральном парке, где работают различные площадки с мастер-классами, танцами и концертами. Вечером в 20:00 на Арт-веранде покажут фильм «Адмирал».

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