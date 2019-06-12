РИАМО - 12 июн. В одном из отделений «Почты России» в городском округе Котельники отменили комиссию при оплате услуг ЖКХ, сообщила депутат муниципалитета Рания Ибрагимова в своем Instagram-аккаунте.

Накануне в Котельниках прошло очередное заседание штаба по твердым коммунальным отходам. На заседании присутствовал представитель «Почты России». Ему предоставили список вопросов, которые ранее задавали жители микрорайона Ковровый главе округа Андрею Булгакову в ходе его выезда на данную территорию.

«Горожан волнует начисление комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через отделение почты, а также ремонт в помещении. Он, кстати, запланирован на 2020 год. Комиссию за оплату на данный момент отменили. В случае маленького потока людей ее придется возобновить», - написала Ибрагимова.

Она отметила, что также на заседании штаба обсудили вопросы задолженности, говорили о контроле исполнения сроков приведения к нормативам контейнерных площадок под раздельный сбор мусора, уборки.