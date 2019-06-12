РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с Днем России и пожелала им успехов и радости, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«От всей души поздравляю всех с государственным праздником, Днем России! Желаю благоденствия, мира нашей стране, а каждому из нас, и взрослому, и ребенку, желаю жить насыщенной жизнью, полной успехов и радостей. Потому что Россия – это все мы, каждый из нас. И от нашего труда в том числе зависит и успех нашей страны», - сказала Хаймурзина.

В День России в Красногорске проводится масштабный фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». В торжественном открытии фестиваля приняла участие глава горокруга.

«Фестиваль проходит на нашей красногорской земле в 12-й раз. Для меня важно, что с каждым годом становится все больше участников. Сегодня есть участники из восьми субъектов Российской Федерации и 32 муниципальных образований Подмосковья», - отметила Хаймурзина.

Она вручила двум коллективам горокруга премию за сохранение и развитие народного искусства «Хранители наследия России».