РИАМО - 12 июн. Полиция просит людей, собравшихся возле памятника Грибоедову на Чистых Прудах в столице в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, разойтись, передает корреспондент РИАМО.

Ранее городские власти призвали воздержаться от участия в среду в несогласованной акции в поддержку журналиста Голунова, так как регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяет обеспечить общественную безопасность в полном объеме.

«Уважаемые граждане, просьба разойтись, не мешайте проходу других граждан», - сказал сотрудник полиции по громкой связи.

На бульвар пришли несколько десятков человек, некоторые держат в руках газету с надписью «Голунов».

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В тот же день журналиста отпустили из здания Главного следственного управления МВД по Москве, с него были сняты обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков.

16 июня с 13:00 до 15:00 часов на проспекте Сахарова в Москве пройдет массовая акция в поддержку Голунова. Данное мероприятие согласовано с городскими властями.

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