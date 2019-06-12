РИАМО - 12 июн. Столичные власти призвали воздержаться от участия в среду в несогласованной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Столичные власти согласовали на 16 июня массовую акцию в поддержку в Голунова. В то же время организаторы мероприятия допустили возможность провести акцию в среду, даже если она не будет согласована.

«Организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия «Свободу Ивану Голунову». Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяет обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», - говорится в сообщении.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Как заявляла полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили.

Одиннадцатого июня глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.