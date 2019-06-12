РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июн. В подмосковных Котельниках на Кузьминской улице по просьбам жителей занизят спуски с тротуаров, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Накануне Булгаков встретился с жителями домов №№11 и 13 на Кузьминской улице. Там находится участок, где администрация проведет ремонт дороги в ближайшее время.

«Как обычно, обсуждали вопросы разного масштаба - от занижения спусков с тротуаров до развития города в целом. Поручил сделать занижение спусков с тротуаров в тех местах, о которых попросили жители», - написал Булгаков.

Он добавил, что рассказал жителям о строительстве уникального воспитательно-образовательного комплекса на 2 450 мест, к строительству которого приступят в 2020 году. По словам Булгакова, на встрече подняли тему нехватки парковочных мест и строительства Кузьминской дороги.

«Все эти вопросы возникают по одной причине - земельные участки, которые после застройки должны были благоустраиваться, оказались в частной собственности. Здесь нужно разбираться с привлечением компетентных структур, мы эту работу уже начали и будем продолжать», - заключил Булгаков.