РИАМО - 12 июн. На праздничных мероприятиях в честь Дня России в столице порядок будут обеспечивать порядка 6 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии и дружинников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В среду в рамках празднования Дня России пройдут масштабные развлекательные, просветительские, спортивные и торжественные программы. Планируется проведение культурно-зрелищных и иных мероприятий федерального, городского, окружного и районного уровней, которые собирают десятки, а то и сотни тысяч жителей и гостей столицы.

«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время праздничных мероприятий 12 июня в Москве будет привлечен наряд численностью порядка 6 тысяч человек, из них: около 2 тысяч сотрудников полиции, около 4 тысяч сотрудников Росгвардии, 500 человек народных дружинников», - говорится в сообщении.

До начала празднований в полном объеме будет выполнен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, в том числе обследование прилегающих территорий с использованием инспекторов-кинологов со служебными собаками.

При входе на площадки будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, где будет осуществляться досмотр граждан с целью обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов.

Праздничную программу ко Дню России подготовили 28 парков столицы. В парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. Также участники фестиваля «Времена и эпохи» подготовили специальную программу. Гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

Также в День России на Красной площади в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.

В среду отмечается День России. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.