РИАМО - 12 июн. В Подмосковье и Москве на 13 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 34 часа.

Такой же уровень опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Калужской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областей. В Костромской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Смоленской, Владимирской и Белгородской областях объявили «желтый» (второй) уровень погодной опасности.

В Московском регионе 13 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет 10-12 градусов, днем — плюс 20-22.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило, что по 13 июня в регионе установилась аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы.