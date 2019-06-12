РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Порядка 1 400 человек принимают участие в фестивале народного творчества «Хранители наследия России», который проводят в подмосковном Красногорске в среду, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник управления культуры администрации муниципалитета Галина Ковалева.

В Красногорске в День России проводят XII фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». В торжественном открытии фестиваля приняла участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В этом году рекордное количество участников - 1400 человек, многие приезжают без предварительной регистрации. И это несмотря на то, что во Дворце культуры «Подмосковье» идет ремонт», - сказала Ковалева.

Она добавила, что в городе фестивальные выступления пройдут в течение дня на шести площадках. Оценивать участников будут шесть составов жюри.

«Это будет настоящий праздник русской культуры и русской песни. Участвует много инструменталистов, вокалистов, ансамблей и хоров. Культура Подмосковья представлена более широко, но есть представители многих регионов России и Белоруссии», - отметила Ковалева.

Она добавила, что народная культура остается востребованной в нашей стране.

«Люди тянутся к русской культуре, к своим корням. Очень много энтузиастов, для которых народная культура – их жизнь. Одному из участников 72 года, он сказал, что не мог не приехать», - подчеркнула Ковалева.

По ее словам, завершится фестиваль исполнением народных песен в современной обработке.

«Лучшие народные песни будут обработаны профессиональными музыкантами, которые доказывают, что российская культура – это модно и на современной поп-сцене. Их «Калинка» звучит как гимн России!» - заключила Ковалева.

Гала-концерт фестиваля начнется в Зеленом театре городского парка в 19:00.

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