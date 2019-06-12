РИАМО - 12 июн. В квартире в Зеленоградском округе столицы произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, трех человек спасли, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС России по столице 11 июня сообщили о пожаре по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 1126.

«По данному адресу происходило загорание в одной из квартир жилого дома на общей площади около 15 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и 12 июня в 00:06 загорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

В горящей квартире пострадали два человека, трех человек спасли с вышележащих этажей. Всех спасенных передали медикам.