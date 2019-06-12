РИАМО - 12 июн. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке города, сейчас следователи осматривают место происшествия, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 11 июня 2019 года в пруду на северо-востоке Москвы были обнаружены останки человеческого тела. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине.

По ее словам, в настоящее время следователи осматривают место происшествия, выполняются проверочные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключила Иванова.

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