РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Женская футбольная команда «Подольчанка» 20 июня сыграет с командой «Торпедо» из Ижевска в рамках 1/8 финала Кубка России, сообщается в группе «ЖФК «Подольчанка» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Игра пройдет на стадионе «Труд» по адресу: улица Готвальда, 4.

«В Подольске 20 июня команда «Подольчанка» сыграет с командой «Торпедо» из Ижевска в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских команд. Начало в 19:00, вход бесплатный», - говорится в сообщении.

Ранее команда «Подольчанка» достаточно легко одолела столичную команду «Тимикс» в рамках 1/32 финала Кубка России в домашнем матче с разгромным счетом 15:0. Затем в Екатеринбурге в 1/16 спортсменки одержали победу над местным футбольным клубом «УрФУ» со счетом 3:2.