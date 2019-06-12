РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске детский интернат закупил информационные стенды на собранные волонтерами средства, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В мае на Дне благотворительности «Белый Цветок» Георгиевское сестричество милосердия собрало средства в размере 25 тысяч рублей в помощь детскому интернату и школе 8 вида, которые расположены в микрорайоне Красная Горка Подольска. В интернате 5 дней в неделю живут детишки с особенностями в развитии, большинство из которых растет не в очень благополучных семьях. На средства, собранные на празднике, были закуплены необходимые для школы и интерната яркие информационные стенды, такие как «Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», «Живи книга» и другие», - говорится в сообщении.

Волонтеры благодарны горожанам за пожертвования и за участие в благотворительных акциях.