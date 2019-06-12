РИАМО - 12 июн. Достижения столицы, которая на протяжении многих веков является центром России, это огромный вклад в процветание страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду отмечается День России. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

«Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица - центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы - это огромный вклад в процветание России», - написал Собянин в Twitter.

Он пожелал всем здоровья, добра, благополучия и новых успехов.

«С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!» - заключил мэр.

Праздничную программу ко Дню России подготовили 28 парков столицы. В парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Кроме того, можно будет поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить уроки рисования и даже научиться делать воздушных змеев.

Также участники фестиваля «Времена и эпохи» подготовили специальную программу ко Дню России. Гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые музеи, выставочные залы и галереи будет свободным.

Также в День России на Красной площади в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.