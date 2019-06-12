РИАМО - 12 июн. Подмосковные следователи начали проверки по сообщениям о нарушении прав дольщиков в Богородском и Раменском городских округах, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В эфир одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Раменском округе шесть лет не могут достроить ЖК «Родники». Компания, собравшая с людей более миллиарда рублей, обанкротилась.

«Новый инвестор так и не найден, а дома уже начали разрушаться. Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области проводится проверка обоснованности выдачи решения на строительства домов должностными лицами администрации (муниципалитета - ред.). Материалы по факту нарушения прав дольщиков находятся в органах полиции», - говорится в сообщении.

В другой информации СМИ отмечается, что в Богородском округе дольщики новостройки ЖК «Купавино» ждут свои квартиры уже семь лет. Застройщик приступил к возведению жилого дома еще в 2012 году, пообещав сдать объект в I квартале 2014-го. После девелопер передвинул дату ввода на один квартал.

«С 2014-го компания «СтройКапитал» переносила сроки сдачи по нескольку раз в год. В общей сложности застройщик менял сроки ввода объекта в эксплуатацию 13 раз. В составе обманутых дольщиков этого комплекса числится более тысячи человек», - уточняется в материале.

По данной информации следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту возможно неправомерных действий неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации Богородского городского округа, повлекших существенные нарушения прав и законных интересов граждан, при контроле строительства жилого многоквартирного дома.