РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Во дворе дома на улице Советская в микрорайоне Климовск Подольска начали менять асфальт по гарантийным обязательствам, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск напротив дома №13 на улице Советская проводятся работы по укладке асфальтового покрытия в рамках гарантийных обязательств», - говорится в сообщении.

Комплексное благоустройство двора на Советской улице сделали осенью 2018 года. Тогда установили новую детскую игровую площадку с основанием, обустроили дополнительные парковочные карманы, отремонтировали подходы к подъездам.