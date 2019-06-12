РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. В подмосковном Красногорске задержали двоих местных жителей по подозрению в краже 10 тысяч рублей с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали ранее не судимых двоих местных жителей в возрасте 53 лет. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.