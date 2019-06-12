РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска фура съехала в кювет, водитель не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Авария произошла 11 июня около 21:00 на Варшавском шоссе возле кольца Южного обхода.

«Я проезжал по Варшавскому шоссе и в районе кольца на Южном обходе увидел, что фура съехала в кювет с трассы на Варшавском шоссе. Водитель не пострадал», - сказал свидетель.

По его словам, водители других фур остановились и начали помогать водителю вытаскивать машину.