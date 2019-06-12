РИАМО - 12 июн. В результате столкновения двух автомобилей в городском округе Серпухов пострадали три человека, из них двое детей, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер регионального главка МВД России.

«В 00:30 произошло столкновение ВАЗ и Skoda в городском округе Серпухов, пострадали три человека, из которых двое детей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются, пострадавших госпитализировали.