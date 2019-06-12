РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Глава Королева Александр Ходырев поздравил жителей города с Днем России, об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие жители Королева! Поздравляю вас с Днем России. Это день гордости за историю нашей страны, в которой подвиги, свершения и преобразования переплелись с трагическими событиями, примерами высокого подвижничества и героизма», - написал Ходырев.

Он добавил, что история Королева – яркий пример таланта и энергии народа. Королевцы смогли преодолеть земное притяжение и отправить человека в космос. Сила духа, воля к победе, любовь к Родине – это и есть известный на весь мир характер народа России.

«Желаю благополучия, процветания, любви в нашем доме и общих побед!» - заключил глава города.