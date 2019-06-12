РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Огнеборцы Подольска ликвидировали возгорание в частном доме на Спортивной улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Несчастный случай произошел 11 июня.

«В 16:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Подольске по адресу: улица Спортивная, дом 19. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:44. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.