РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Дорожники подмосковного Красногорска работают с опережением графика, они уже выполнили ремонт более половины запланированных на текущий год дорог, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«На сегодняшний день на муниципальных дорогах Красногорска отремонтировано 29 участков общей протяженностью более 18 километров. Всего в этом году мы отремонтируем 55 дорог — свыше 32 километров. Подрядчиками выполнено 56% от общего объема работ, наши дорожники идут с опережением графика», – написала Хаймурзина.

Она отметила, что по данным областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в нынешнем году в Красногорске наряду с городскими округами Балашиха и Подольск запланирован самый большой объем дорожных работ.

«Наша общая задача - обеспечивать должный контроль, чтобы все работы были выполнены качественно», - заключила Хаймурзина.