РИАМО - 12 июн. В День России на станциях московского метро рядом с местами проведения массовых мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход по просьбе полиции, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Будьте внимательны и планируйте свои поездки с учетом возможных изменений в режиме работы центральных станций. Отправляясь на праздник, пожалуйста, заранее приобретайте проездные билеты. Это поможет сэкономить время на обратном пути», - говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что оплатить проезд можно картой прямо на турникете (устройства, поддерживающие бесконтактную оплату, помечены специальными стикерами).

Праздничную программу ко Дню России подготовили и 28 парков столицы. В парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Кроме того, можно будет поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить уроки рисования и даже научиться делать воздушных змеев.

Музей-заповедник «Царицыно» отметит День России большим концертом. В Баженовском зале Большого дворца выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова. Солировать будет скрипачка из Токио аспирантка Московской консерватории Хироко Нинагава.

Также участники фестиваля «Времена и эпохи» подготовили специальную программу ко Дню России. Гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые музеи, выставочные залы и галереи будет свободным. 12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека.

Также в День России на Красной площади в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.