РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жителей Подольска с Днем России и пожелал им счастья, удачи и новых побед, сообщается на сайте администрации округа.

«Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с государственным праздником – Днем России! 12 июня – важная дата для нас всех, символизирующая сплоченность людей во имя своей Родины. Хочу отметить, что любовь к месту, где ты живешь, и стремление сделать это место лучше очень ценятся в нашем обществе. Благодарю всех, кто своими новыми идеями, предложениями и конкретными делами стремится принести пользу Подмосковью и всей России. Уверен, что только общими усилиями можно достигнуть больших целей», - говорится в тексте поздравления.

Фетисов пожелал России дальнейшего процветания, а всем жителям округа счастья, удачи и новых побед.