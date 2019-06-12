РИАМО - 12 июн. Завершилась проходка правого тоннеля от станции «Нижегородская» до «Авиамоторной» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, работы продолжались в течение восьми месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На северо-восточном участке БКЛ завершили строительство правого тоннеля от «Нижегородской» до «Авиамоторной». За восемь месяцев щит «Татьяна» проложил 1400 метров тоннеля. В будущем со станции «Нижегородская» можно будет пересесть на Некрасовскую линию мосметро и МЦК», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Из видео, опубликованного мэром, следует, что проходка началась 15 октября 2018 года. Всего 14 щитов прокладывают тоннели на БКЛ.

Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год.