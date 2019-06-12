РИАМО - 12 июн. Завершилась проходка правого тоннеля от станции «Нижегородская» до «Авиамоторной» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, работы продолжались в течение восьми месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На северо-восточном участке БКЛ завершили строительство правого тоннеля от «Нижегородской» до «Авиамоторной». За восемь месяцев щит «Татьяна» проложил 1400 метров тоннеля. В будущем со станции «Нижегородская» можно будет пересесть на Некрасовскую линию мосметро и МЦК», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Из видео, опубликованного мэром, следует, что проходка началась 15 октября 2018 года. Всего 14 щитов прокладывают тоннели на БКЛ.

Также юго‑западный участок БКЛ уже готов примерно на 80%. Его длина составляет 4,6 километра, на нем появятся три станции – «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год.