РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жителей горокруга с Днем России и пожелали им здоровья и семейного благополучия, сообщается на сайте администрации округа.

Данный праздник связан с важным историческим событием: в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, а в 1992 году празднику придали статус государственного.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем России! Этот главный государственный праздник мы по традиции будем встречать добрыми делами, на высоком эмоциональном подъеме, с позитивным настроением и энергией созидания. В Подольске в среду запланированы яркие праздничные мероприятия. Приглашаем жителей и гостей округа на открытие новой пешеходной зоны по улице 50 лет ВЛКСМ, принять участие в культурно-развлекательных программах», - говорится в поздравлении.

Пестов и Машков пожелали горожанам доброго здоровья, семейного благополучия, мира, радости, уверенности в завтрашнем дне, воплощения намеченных планов и новых достижений в благих делах и трудах во имя процветания Подольск, родного Подмосковья.