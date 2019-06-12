РИАМО - 12 июн. Следователи организовали доследственную проверку по информации СМИ о том, что квартиры, предназначавшиеся для переезда жителей Ногинска из ветхого дома, проданы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

11 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Ногинске нарушаются жилищные права граждан, а именно местным жителям приходится проживать в ветхом многоквартирном доме. СМИ сообщают, что квартиры, которые были выделены жителям в новом доме для переселения, проданы.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.