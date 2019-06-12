РИАМО - 12 июн. На III фестивале «Русский мир» в Сергиевом Посаде разыграют автомобиль, в этом году часть фестиваля станет турниром по кок-бору, сообщил РИАМО в среду министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Кок-бору является скорее не массовым, а экзотическим видом спорта. Но, несмотря на это, в нем представлена и Россия, которая имеет все шансы на победу в турнире на фестивале «Русский мир». В прошлом году данный вид спорта был представлен лишь в качестве показательных выступлений наездников, но, видя интерес публики к этой зрелищной дисциплине, мы решили устроить полноформатный турнир среди представителей нескольких стран», - сказал Терюшков.

Он уточнил, что победителю будет вручен достойный приз - автомобиль. Борьба за такой ценный трофей обещает быть напряженной и зрелищной.

По его словам, кок-бору - национальный вид спорта кочевых народов. Участвуют команды профессиональных наездников. Суть состязаний заключается в борьбе за искусственную тушу животного. Необходимо не только овладеть ею, но и удержать, после чего забросить в специальные ворота.

«В этом году организаторы фестиваля предусмотрели полноценный турнир по кок-бору, участниками которого станут команды из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Представители республик пройдут групповой этап, в котором все команды сыграют друг с другом. Сильнейшие команды сыграют в финале. Победитель соревнований получит приз - автомобиль Hyundai Solaris, предоставленный спонсорами фестиваля», - уточнил министр.