РИАМО - 12 июн. В Можайском городском округе обнаружили минометную мину, а в городском округе Солнечногорск нашли три артиллерийских снаряда, все боеприпасы датируются временем Великой Отечественной войны, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС России.

«В 21:55 11 июня от оперативного дежурного ЕДДС Можайск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ в деревне Долгинино Можайского городского округа. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Расстояние до жилых строений - 300 метров. Выставлена охрана силами Можайского ОВД», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 13 июня.

Также в 16:51 11 июня поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас времен ВОВ, по адресу: Рузский городской округ, деревня Вишенки. Расстояние до жилых строений - 500 метров.

«В 22:00 11 июня от оперативного дежурного ЕДДС Солнечногорска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении трех артиллерийских снарядов времен ВОВ у реки Лутосня, возле деревни Тараканово городского округа Солнечногорск. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Расстояние до жилых строений - 500 метров», - говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами Солнечногорского ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 14 июня.