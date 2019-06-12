РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. На съезде с Объездной дороги в подмосковном Подольске 11 июня поздно вечером произошло массовое ДТП, столкнулись два автомобиля с двумя мотоциклами, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжал мимо в районе 22:50 (11 июня -ред.). На съезде с объездной дороги в сторону микрорайона Климовск увидел, что столкнулись две машины с двумя мотоциклами. Столкновение несильное», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал.