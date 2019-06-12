РИАМО - 12 июн. Жара до 30 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в среду, местами во второй половине дня возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В праздничный день в Москве и области сохранится жаркая погода. На южной окраине антициклона воздух прогреется в столице до плюс 28-30, по области до плюс 25-30 градусов. При переменной облачности в первой половине дня осадков не предвидится. Лишь во второй половине дня, с приближением холодного атмосферного фронта с волнами, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - около 30%. Ветер северный, северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду.

«Погода окажется нагрузочной для большинства людей. Тяжелее всего людям с заболеваниями сердца и сосудов. В условиях духоты и перегрева проявляются такие симптомы, как одышка, головокружение, учащение сердцебиения, сдавленность в груди и затрудненное дыхание», - предупреждают синоптики.

Специалисты уточняют, что в жару из-за усиленного потоотделения организм теряет много жидкости - восполнять необходимо минеральной или простой водой, суточная норма около 2 литров. Также стоит ограничить по мере возможности тяжелые физические нагрузки, стараться избегать душных помещений, при этом всегда иметь с собой бутылочку воды, таблетки валидола или другие лекарства первой помощи.