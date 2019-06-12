РИАМО - 12 июн. Ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест» пройдет в среду на ВДНХ в честь празднования Дня России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей соберут на площади Промышленности перед павильоном №32 «Космос». Посетителей ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром.

«На фестивале можно будет приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать блюда разных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах. В торговых рядах гости найдут расписной фарфор Гжельского завода, изделия торжокских золотошвей, кованые подковы, вышивку с узорами и другие товары, изготовленные мастерами-умельцами», — сказал представитель пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

На фестивале выступят ансамбль песни и танца «Дагестан», ансамбль казачьей песни «Казачьи зори», удмуртский народный фольклорный ансамбль «Боляк», татарский фольклорный ансамбль «Идель» и другие коллективы народной песни.

Для гостей также выступят популярные российские исполнители: Дима Билан, Николай Басков, Наташа Королева, Валерия, Artik & Asti, Слава, Анита Цой, Виктория Дайнеко, Артем Качер, Альбина Джанабаева, группы «Градусы» и «Фабрика» и многие другие.

На детской площадке фестиваля под названием «Забавное место» с 18:00 до 19:00 состоится концерт с участием детских фольклорных и хореографических коллективов. Также там можно будет посмотреть кукольные спектакли и выступление акробатов. Для самых маленьких гостей праздника на площадке проведут мастер-классы по росписи пряников.

«Самоварфест» пройдет в Москве уже в третий раз. В прошлом году главным событием фестиваля стало массовое чаепитие – оно продлилось с утра до самого вечера. Гости выпили более 11 тысяч кружек чая.