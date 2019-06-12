РИАМО - 12 июн. В День России на внешних фасадах демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади у Киевского вокзала разместят 26-метровый государственный флаг РФ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Павильон Московских центральных диаметров присоединится к празднованию Дня России. 12 июня на внешних медиа фасадах павильона разместят российский флаг: на центральном фасаде 16-метровый, а на боковом экране – 26 метровый», - сказал представитель пресс-службы департамента.

Он уточнил, что павильон МЦД стал постоянной площадкой для городских культурных и образовательных мероприятий. С начала июня это уже третье мероприятие в павильоне: ранее здесь прошла праздничная программа ко Дню защиты детей, а на прошлой неделе отпраздновали 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина.

Всего же со дня открытия гостями павильона стали уже более 80 тысяч человек.

В 15:00 в павильоне начнется лекция «Кино, транспорт, Россия», организованная Московской школой кино. Лекцию проведет художник кино и куратор программы «Художественная постановка» Аддис Гаджиев.

«Он расскажет о роли транспорта в кино и самых знаменитых автомобильных «ролях»: об автобусе «Фердинанд» из сериала Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», о такси ГАЗ-21 «Волга» из «Трех тополей на плющихе» Татьяны Лиозновой и о машине Фантомаса. Посетители лекции узнают о том, как проводят реконструкцию ретроавтомобилей и как создают транспорт будущего», - уточняется в материале.

Лекция бесплатная, зарегистрироваться можно по ссылке.

Павильон Московских центральных находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на сайте «Экскурсии в метро».

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.