РИАМО - 12 июн. Со среды в России изменятся правила вывоза детей за рубеж, в силу вступит новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ за границу, сообщается на сайте ФСБ РФ.

«С 12 июня 2019 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 году № 690, в соответствии с которым признается утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 года № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Одновременно с указанной даты вступает в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации.

В соответствии с которым прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами Российской Федерации.

В связи с этим со среды пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации.