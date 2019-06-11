РИАМО - 11 июн. Вечером во вторник журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД по Москве, с него были сняты обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил МВД за быстрое и беспристрастное разбирательство с делом журналиста Ивана Голунова.

«Расследование должно быть продолжено – так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет», – сказал Собянин.

16 июня с 13:00 до 15:00 часов на проспекте Сахарова в Москве пройдет массовая акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. Данная акция согласована с городскими властями.

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