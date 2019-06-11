РИАМО - 11 июн. В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы по строительству православных храмов ведется активное строительство храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Храм будет представлять собой однокупольное здание, с шатровой звонницей, на территории комплекса расположатся культовые помещения, приходские службы и воскресная школа», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Храмовый комплекс возводится на пересечении улицы Каховка и улицы Азовская. Проект храмового комплекса разрабатывался архитектором Сергеем Кузнецовым, это уже его пятнадцатый проект. Строится храмовый комплекс в стилистике псковского зодчества XVII века, но наполнение образа будет современное.

Левкин отметил, что все работы на храме ведутся исключительно за счет добровольных пожертвований прихожан.

Площадку строящегося храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» посетил советник Мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий Программу по строительству православных церквей в столице. На текущий момент строители завершают кирпичную кладку стен, а также выполнены работы по перекрытиям. На литейном заводе в городе Жуковский заказаны 11 колоколов. Всего их будет 14, сейчас продолжается сбор средств на оставшиеся три колокола.

«Сегодня на территории храмового комплекса имеется деревянная церковь, в которой разместилась воскресная школа, ее посещают около сотни ребят. В школе профессиональные педагоги преподают кружки рисования, танцев, хорового пения, работает спортивная секция», – добавил куратор программы.

До конца года строители планируют закрыть контур здания, а уже предстоящей зимой приступят к внутренним отделочным работам.

Всего в Юго-Западном административном округе столицы по программе строительства новых православных храмов шесть храмовых комплексов введены в эксплуатацию, в стадии строительства находится 6 храмов, на трех площадках работы только начинаются. Всего в округе под реализацию программы подобрано 22 участка.