РИАМО - 11 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил МВД за быстрое и беспристрастное разбирательство с делом журналиста Ивана Голунова, и считает, что расследование в отношении виновных по делу должно быть продолжено.

«Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено – так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет», – написал мэр «ВКонтакте».

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Министр также заявил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы. На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы.