РИАМО - 11 июн. Железнодорожники возобновили движение пригородных поездов на участке Голицыно – Звенигород Белорусского направления Московской жележной дороги (МЖД), которое ранее было приостановлено по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 20:50 со станции «Голицыно» в Звенигород отправился электропоезд №7151. На период приостановки движения АО «Центральная ППК» организовала перевозку пассажиров на участке с помощью компенсационных автобусов», – отмечается в материале.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.