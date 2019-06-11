РИАМО – 11 июн. На геопортале Подмосковья в открытом доступе комитетом лесного хозяйства Московской области размещается информация по видам работ и направлениям деятельности, в частности, для общественного контроля открыто компенсационное лесовосстановление, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Для удобства исполнения федерального закона 212-ФЗ, на геопортале появился слой с участками под компенсационное лесовосстановление. Организации, которые вынуждены вырубать леса при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, или при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, могут подобрать равнозначные участки под лесовосстановление, а жители осуществлять общественный контроль реализации закона на территории Московской области», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

По его словам, на карту нанесены границы лесного фонда и представлена информация с указанием кварталов и лесничеств, что позволяет за пару минут узнать, находится ли интересующий участок в нашем ведении или нет, какие работы проводятся и на каких территориях; отдельным разделом размещена информация о «лесной амнистии» с возможностью, сопоставив слои, узнать о факте наложения земель.

«Информация на геопортале регулярно актуализируется и дополняется в целях достижения принципа открытости информации о лесной отрасли»,– заключил Советников.