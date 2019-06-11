РИАМО - 11 июн. Владельцы квадроциклов, снегоходов, внедорожников, гусеничных автомобилей и других видов спецтехники за месяц до окончания срока действия техосмотра (ТО) будут получать уведомления на адрес электронной почты или в личный кабинет на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Опция доступна для тех, кто ранее обращался за услугой «Технический осмотр самоходных машин и прицепов к ним» через портал.

«Все больше жителей предпочитают электронный формат обращений. Для москвичей, оформивших услугу на проведение технического осмотра спецтехники, мы запустили рассылку напоминаний о необходимости снова проверить состояние своих спецмашин. Это поможет жителям своевременно проходить техосмотр, чтобы и в дальнейшем эксплуатировать технику в соответствии с установленным порядком», – сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Он добавил, что за прошлый год через портал mos.ru было подано 8,6 тысячи заявок на получение услуги, в каждой из которых могло быть по несколько транспортных средств. Причем 70% заявок поступило от юридических лиц.

Технический осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных, а также прицепов к ним проводится по месту фактического нахождения техники, при этом место регистрации транспортного средства значения не имеет. Если спецтехника находится в Москве, госуслугу по техосмотру предоставляет столичный Гостехнадзор. Однако организация не проводит техосмотр колесных внедорожных мототранспортных средств, этим занимаются аккредитованные операторы ТО.

Для прохождения ТО необходимо подготовить пакет документов: паспорт; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, если машина не ваша; документ, подтверждающий право на управление машиной, представленной для ТО; свидетельство о регистрации самоходной машины; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена федеральным законом) и квитанцию об оплате госпошлины.

Затем нужно подать онлайн-заявление на портале mos.ru. Оригиналы документов предоставляются в момент проведения ТО. При подаче заявления понадобятся отсканированные копии. После этого нужно доставить машину в указанное органами Гостехнадзора место и пройти техосмотр.

Во время ТО специалисты проверят документы, а также информацию об уплате государственной пошлины; соответствие машины данным, указанным в представленных документах, и техническое состояние автомобиля с использованием средств диагностики.