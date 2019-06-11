РИАМО - 11 июн. Власти Москвы и Международный союз общественного транспорта (МСОТ) на 63-м Саммите общественного транспорта в Стокгольме подписали меморандум по организации регионального учебного центра МСОТ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Столичный транспортный комплекс получит площадку, где сотрудники смогут повысить профессиональную квалификацию и перенять опыт международных экспертов. В течение 3 лет тренеры союза проведут на площадках Транспортного комплекса столицы 12 мастер-классов для транспортных специалистов», – отмечается в материале.

Документ подписали заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов и генеральный секретарь МСОТ Мохамед Мезгани.

«Для нас очень важно, что в Москве появится центр обучения специалистов в области транспорта, новых видов мобильности, таких как каршеринг, различные виды прокатов, специальные приложения на мобильных устройствах. Если раньше сотрудники транспортного комплекса должны были выезжать в Европу для того, чтобы прослушать курсы зарубежных лекторов, то теперь это можно будет сделать в Москве», – сказал Ликсутов.

В свою очередь Мезгани добавил, что учебные центры существуют в разных городах, например, в Мадриде. Они организуют тренинги с учетом нужд городов – они могут быть про электробусы, про метро, про управление общественным транспортом.

«Мы определяем эти нужды вместе с городом и формируем учебную программу. Мы привлекаем экспертов, которые могут проводить тренинги, со всего мира, включаем в программы технические визиты, создание различных проектов, которые могут заинтересовать представителей транспортного сектора», – уточнил Мезгани.

Стороны также намерены совместно работать над развитием единой информационно-образовательной среды в сфере инфраструктуры городского общественного транспорта, организацией и проведением обучения в рамках образовательных программ МСОТ, а также разработкой и изданием печатных и электронных научных и методических материалов.

Кроме того, благодаря меморандуму, Москва и МСОТ смогут обмениваться информацией и опытом по актуальным вопросам развития инфраструктуры общественного транспорта, проводить научные конференции и семинары и разрабатывать учебно-тематические планы, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.