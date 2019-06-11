РИАМО – 11 июн. На текущей неделе в 42 муниципальных образованиях Московской области запланировано к проведению 75 ярмарок, из которых 55 – универсальные, 14 – тематические и 4 – сельскохозяйственные, всего на площадках будет организовано 2 893 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Производители и фермеры более чем из 25 регионов РФ (Московской, Мурманской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Омской, Ленинградской, Ивановской, Пензенской, Кировской, Тульской, Воронежской, Липецкой и других областей) представят для реализации фермерскую продукцию, свежие ягоды, фрукты и овощи, зелень, молочную продукцию, мясо домашней птицы, колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и орехи, а также товары легкой промышленности, товары для дачи, сувениры ручной работы и многое другое», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Помимо торговли, для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу.

Так, например, 12 июня в Шатуре на тематической ярмарке, посвященной Дню России, пройдет фестиваль «Шатурский пирОК», праздничный концерт и выступление артистов. В зоне фуд-корта будут представлены шашлыки, закуски, салаты, блины, выпечка, карамельные яблоки, кукуруза, сладкая вата, попкорн, мороженое, безалкогольные прохладительные напитки, чай и кофе.

В Сергиево-Посадском городском округе на тематической ярмарке «Сад и огород» представят семена, рассаду, плодовые деревья, саженцы, разнообразные удобрения, садовый инвентарь и элементы дачного декора. Все желающие смогут получить практические советы по уходу за садом. А 14 июня пройдет развлекательная программа: подготовлены мастер-классы для детей и выступления творческих коллективов.

Сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут в 4 городских округах: Клин, Истра, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский. На каждой из сельскохозяйственных ярмарок в среднем будет организовано по 50 торговых мест.