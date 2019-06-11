РИАМО - 11 июн. Реставраторы до конца 2019 года отреставрируют памятник Юрию Долгорукому, установленный на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы, в настоящий момент определился подрядчик и ведется монтаж строительных лесов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В ближайшее время начнется реставрация памятника Юрию Долгорукому работы скульптора Сергея Орлова и архитектора Виктора Андреева. Знаменитый монумент является объектом культурного наследия федерального значения, он расположен на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы. Уже определен подрядчик для проведения работ, на памятнике ведется монтаж строительных лесов», - отмечается в материале.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, памятник Долгорукому появился в столице в 1954 году. За 60 с лишним лет он стал неотъемлемой частью облика и культуры города. Специалисты уже обследовали бронзовую скульптуру и гранитный постамент и разработали проект реставрации, который был согласован в 2018 году Мосгорнаследием.

«Нынешнее состояние памятника неутешительное: в разрушенные местами соединительные швы облицовки постамента долгое время просачивалась влага, плиты из лабрадорита выпирают неравномерно, внутренняя конструкция фигур подверглась коррозии, местами разрушены слои патины с тонировками, есть утраты в посвятительной надписи на постаменте. Все это и предстоит устранить, чтобы будущую зиму памятник основателю Москвы встретил в лучшем виде», - добавил Емельянов.

Разработанной специалистами программой реставрационных работ и методикой предусмотрены: промывка и расчистка поверхности монумента от трудноудаляемых техногенных и биозагрязнений, коррозии, высолов; удаление деструктированных тонировок и мастиковок на скульптуре; восполнение утрат и сколов поверхности, деструкции декоративно-защитного покрытия; реставрация швов; реставрация сохранившихся и восполнение утраченных знаков посвятительной надписи; укрепление трещин методом инъектирования; консервация памятника.

Работы будут проводиться профессиональными реставраторами под контролем Мосгорнаследия.

Памятник ростово-суздальскому князю Юрию Долгорукому, который считается основателем Москвы, был заложен на Тверской (до 1993 года - Советской) площади в 1947 году в год 800-летия столицы. Официальное открытие состоялось 6 июня 1954 года. Автором скульптуры стал Сергей Орлов; его же авторству принадлежит памятник Афанасию Никитину в Твери.

Бронзовый монумент отливали на Мытищинской скульптурно-художественной фабрике №3 Художественного фонда СССР. Князь изображен на боевом коне, в доспехах, с мечом и щитом, на котором выгравирован Георгий Победоносец, покровитель воинов и Москвы.

Постамент памятника облицован блоками лабрадорита, верхняя его часть по периметру украшена резным фризом с орнаментами по мотивам древнерусской белокаменной резьбы.