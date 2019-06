Уголовное дело в отношении журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, 11 июня прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Обвинения сняты, его освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Полицейские, которые задержали Голунова, на период служебной проверки отстранены от исполнения служебных обязанностей. О задержании Ивана Голунова по делу о наркотиках стало известно 7 июня. Защита Ивана сразу заявила, что наркотики ему были подброшены. В его поддержку прошли массовые пикеты как в России, так и за рубежом.

«Нарколаборатория» в квартире

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня около станции метро «Цветной бульвар» по подозрению на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным «Медузы», задержание было проведено со множеством нарушений – журналиста избили, ему не разрешали вызвать адвоката и скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять смывы рук и срезы ногтей, чтобы проверить, контактировал ли Иван с наркотиками.

При личном досмотре Голунова были обнаружены наркотические вещества, а при обыске в его съемной квартире на Вешняковской улице якобы была обнаружена целая нарколаборатория, о чем свидетельствовали фотографии, размещенные на сайте МВД. Судя по фото, дома у Ивана был чуть ли не цех по производству наркотиков.

Однако поверить в то, что это принадлежит Голунову, не могли не только близкие друзья, но и коллеги-журналисты. Сразу после публикации они заявили, что лишь одна из фото сделана в квартире Ивана. Позже в МВД эти фотографии удалили, сославшись на ошибку.

Вечером 7 июня на сайте МВД появилось сообщение, что расследование уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков, взято на личный контроль начальником столичного главка МВД Олегом Барановым.

Как Голунов «сорвал» экономический форум

© Евгений Фельдман для «Медузы»

Арест Голунова пришелся на Петербургский международный экономический форум. В ходе ПМЭФ журналистам удалось взять комментарии у генпрокурора РФ Юрия Чайки, помощника президента РФ Андрея Белоусова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и других.

В дни форума внимание журналистов и общественности было приковано к «делу Голунова». По данным сервиса Brand Analytics «Медиатренды», в русскоязычных соцмедиа Иван Голунов был упомянут около 165 тысяч раз. Он обошел даже Владимира Путина, о котором сообщили 136 тысяч раз.

Как рассказал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман изданию Daily Storm, 8 июня, когда суд избирал Голунову меру пресечения, все следили за этой историей.

«Когда надо было слушать то, что говорит президент, когда выступал лидер Китая, все сидели в интернете и смотрели, что происходит с Голуновым. На форуме это обсуждали абсолютно все», - отметил Ройзман

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль дело Ивана Голунова и «максимально объективно разобраться».

Пикеты #засвободуголунова

© Евгений Фельдман для «Медузы»

Как только стало известно об аресте журналиста генеральный директор «Медузы» Галины Тимченко и главный редактор «Медузы» Ивана Колпакова заявили, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Вечером 7 июня у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 образовалась очередь из желающих встать в одиночный пикет. Некоторых участников акции, среди которых были известные писатели и журналисты, задержали, но через несколько часов отпустили. Пикеты в поддержку Ивана Голунова на Петровке, 38 продолжались всю ночь, а после вынесения меры пресечения шли круглосуточно.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана под домашний арест вечером 8 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, пункту «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Данная статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

У здания Никулинского суда образовался стихийный митинг, где, помимо десятков журналистов и неравнодушных граждан, засветились многие известные медиаперсоны. По их мнению, по «делу Голунова» к властям слишком много вопросов, и это позор для всей России.

За освобождение журналиста высказались Константин Хабенский, Ксения Собчак, Земфира, Баста, Евгений Ройзман, Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Шнуров, Андрей Макаревич, Oxxxymiron и другие. Баннеры в поддержку появились на «Стрелке» в Москве, в офисе «Вконтакте» в Санкт-Петербурге, а активисты Ассоциации народного сопротивления (АНС) вывесили баннер на Большом каменном мосту в поддержку Ивана Голунова.

Одиночные пикеты прошли не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Краснодаре, Владивостоке, Калининграде, Нижнем Новгороде, Берлине, Лондоне, Риге, Вашингтоне, Киеве и других городах.

Петицию за освобождение Голунова https://www.change.org к утру 11 июня подписали уже 180 тысяч человек.

Исторические передовицы #Ямыиванголунов

В день суда, 8 июня, «Медуза» открыла для распространения по лицензии Creative Commons все тексты расследований Ивана Голунова и призвала перепечатывать их.

10 июня три самые известные российские газеты – «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Ивана Голунова. Уже к обеду все номера изданий были раскуплены. В интернете стали появляться значки, футболки и прочая атрибутика с едиными газетными обложками в поддержку Голунова.

Журналистскую солидарность проявили не только деловые и городские издания, но и глянец, среди которых журнал Esquire, Cosmopolitan, Harpers Bazaar, GQ, Tatler.

Не остались в сторонt и федеральные каналы – «Первый», «Россия 1» и «НТВ», которые 10 июня потребовали, чтобы общественности либо были предъявлены железные доказательства виновности Ивана, либо его отпустили.

О деле Голунова писали не только самые влиятельные российские СМИ, но зарубежные, среди которых Bloomberg, The Washington Post, The Independent, The Sunday Times, Business Insider и другие.

Освобождение и марш за свободу журналистов

С первых дней задержания Ивана ситуацию комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сообщил, что Путину доложили о ситуации еще в пятницу. 10 июня Песков заявили, что «ошибки совершают не только полицейские, но и журналисты. Главное потом их признавать».

В этот же день стало известно, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу Ивана Голунова. Вечером 10 июня стало известно, что Генпрокуратура истребовала дело у полиции. Адвокат Ивана Голунова сообщил, что ни на одном предмете, изъятом из квартиры журналиста, не нашли его отпечатков. Ранее в анализах также не было обнаружено следов наркотиков.

11 июня о деле Голунова высказалась и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, в ситуации есть много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы.

«Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – заключила Матвиенко.

Вечером 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», - говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции УВД по Западному округу Москвы, которые проводили операцию по задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, отстранены от работы на время проверки, сообщается на сайте МВД РФ.

Инициативная группа заявила о намерении провести 12 июня марш в центре Москвы в поддержку журналиста, как и планировалось ранее. Кроме того, по сообщению «Интерфакса», московские власти согласовали массовую акцию в поддержку Голунова на воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова.

