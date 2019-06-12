РИАМО – 12 июн. Фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в среду в Сергиевом Посаде на Благовещенском поле, его гостями станут около 10 тысяч человек, мероприятие откроется с реконструкции сражения за Лавру, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тогда войска Лжедмитрия II в течение 16 месяцев осаждали уже в то время влиятельный религиозный центр. Снятие осады войсками Михаила Скопина-Шуйского стало первым случаем, когда русские войска дали решительный отпор интервентам.

«В этом году программа фестиваля существенно расширится, на фестивале будут работать три главные и 27 различных тематических площадок. Главная сцена станет местом проведения концерта фольклорных и национальных коллективов. На ринге пройдут соревнования по тайскому боксу и комплексному единоборству. Будут обустроены специальные площадки для традиционной игры кила и городошного спорта», – говорится в сообщении.

Татами примет соревнования по боевому самбо, панкратиону, крымскому стилю, армейскому рукопашному бою и другие бойцовские виды спорта.

«На расположенном рядом бойцовском ковре можно будет понаблюдать за состязаниями по вольной и классической борьбе, а также национальной борьбе на поясах: Керешу, Курес и других. Можно будет посоревноваться в перетягивании каната и воздушно-силовой атлетике, а также понаблюдать за искусством современного мечевого боя», – перечисляется в материале.

На возведенной арене пройдут соревнования по конноспортивной игре Кок Бору, джигитовке, борьбе на конях и шоу силачей.

Помимо спортивной и творческой составляющих, одним из центров внимания станут этнические и развлекательные зоны, такие как «Русская деревня», «Богатырская слобода», «Хороводная площадь», «Ремесленная слобода», «Казачья слобода» и другие.

«Здесь всем гостям фестиваля расскажут о жизни и быте народов России и стран Евразии. Желающие смогут измерить силу своего удара, познакомиться с банным искусством, полакомиться на съестных рядах и увезти с собой что-нибудь, купленное на ярмарке», – добавляется в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что в этом году ожидается огромное количество участников.

«Мы готовим очень насыщенную и яркую программу. Мы связываем спортивную программу с культурно-историческими направлениями. В перспективе планируется, что фестиваль «Русский мир» станет площадкой празднования 800-летия князя Александра Невского», – резюмировал он.