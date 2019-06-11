РИАМО – 11 июн. Столичные власти согласовали на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее был обвинен в незаконном обороте наркотиков, сообщает «Интерфакс».

«В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до15:00 часов численностью до 20 тысяч человек», – говорится в сообщении.

С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Министр также заявил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы. На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы.