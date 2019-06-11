РИАМО - 11 июн. Из-за пожароопасной жаркой и сухой погоды, которая установилась в последние дни, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области обсудили дополнительные меры по предотвращению пожаров на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Для обеспечения безопасности в пожароопасный период на территории Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений – более 86 тысяч человек, около 8,5 тысяч единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В состав группировки вошли сотрудники министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России по Московской области, государственное казенное учреждение Московской области «Мособлпожспас», специалисты лесного хозяйства, подразделения министерства внутренних дел России, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.

«Важно всеми удобными для жителей способами – при личных встречах, через СМИ, социальные сети, объявления и листовки разъяснять жителям опасность и недопустимость пала травы, потому что этот огонь может перекинуться на лесные и сельскохозяйственные земли и нанести большой ущерб», — подчеркнул Пестов.

Обеспечена дополнительная защита от природных пожаров тех населенных пунктов Московской области, которые непосредственно примыкают к лесной зоне. На границе таких населенных пунктов с лесными территориями создано в общей сложности почти 900 километров минерализованных полос для защиты от распространения низовых ландшафтных пожаров.

На территории Подмосковья обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников на наиболее пожароопасных территориях. Благодаря этому в последние годы в регионе не возникало масштабных торфяных пожаров.

В настоящее время все комплексы гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников Московской области работают в штатном режиме, в них постоянно поддерживается достаточный для нормального функционирования уровень воды.

Всего с начала мая в гидротехнических сооружениях систем обводнения торфяников Подмосковья перекачано уже более 430 тысяч кубометров воды.